Gelecek sezon kadrosunda önemli değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim takım içinde büyük bir kabuk değişimine gidecek
CENGİZ GERİ DÖNÜYOR
Ara transfer döneminde kiralanan Cengiz Ünder'den sarı lacivertlilere haber geldi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
25 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, burada da istenilen performansı gösteremedi.
SON HAFTALARDA YEDEK KALDI
Son haftalarda yedek kalan ve karşılaşmaların son anlarında süre bulan tecrübeli oyuncunun bonservisi alınmayacak ve haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Amerika rüyası kısa sürdü: Cengiz Ünder geri dönüyor!
Los Angeles FC'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık opsiyonu kullanılmayacak. Tecrübeli oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Gelecek sezon kadrosunda önemli değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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