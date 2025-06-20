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Amed Sportif Faaliyetler'de deneyimli futbolcu Batuhan Tur ile yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler, 2. Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Batuhan Tur ile yollarını ayırdı.

calendar 20 Haziran 2025 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed Sportif Faaliyetler'de deneyimli futbolcu Batuhan Tur ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli oyuncu Batuhan Tur ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son iki sezondur Amed Sportif Faaliyetler formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, 2. Lig'deki şampiyonlukta önemli katkılar sağlayan 33 yaşındaki Batuhan Tur ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Amedspor'a verdiği emek ve kazandırdığı kupa ile her zaman saygıyla anılacak olan Batuhan Tur'a teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


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