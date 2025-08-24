24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Amed SK, Sivasspor'u Dia Saba ile geçti!

Trendyol 1.Lig'in 3. hafta maçında Amed SK, sahasında Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

24 Ağustos 2025

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Amed SK, Sivasspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 32, 46 ve 61'da Dia Saba ve 85'te Daniel Moreno kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise dakika 71'de penaltıdan Bekir Böke ve 89. dakikada Luan  kaydetti.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor, 1 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, Pendikspor'a konuk olacak.
Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Celal Hanalp, Oktay Aydın (Dk. 87 Aytaç Kara), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a (Dk. 87 Adama Traore), Emrah Başsan (Dk. 62 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 62 Moreno), Diagne (Dk. 82 Felix)


Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 Çağlayan Menderes), Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 66 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Luan, Kimpioka (Dk. 66 Emre Gökay), Badji (Dk. 58 Bekir Böke)

Goller: Dk. 33, 46 ve 61 Diaa Sabi'a, Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 71 Bekir Böke (Penaltıdan), Dk. 89 Luan (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk. 70 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Moutoussamy (Özbelsan Sivasspor)

