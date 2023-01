Amatör ligin 'gol kralı' Ugandalı forvet, performansıyla göz dolduruyor

Afyonkarahisar'da amatör lig takımlarından Beyyazı Belediyespor'da top koşturan 25 yaşındaki Ugandalı Nasser Osama, attığı gollerle hem takımının hem de taraftarın gönlünde taht kurdu.



Osama, beş yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü kazanarak Afyonkarahisar'a geldi.



Üniversite son sınıf öğrencisi Osama, futbola ilgisi olunca Afyonkarahisar'da amatör ligde top koşturmaya başladı.



Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Osama, maç başı ücretlerle önceki yıllarda sırasıyla Seydiler Belediyespor, Kumartaşspor ve Kayıhanspor'un formasını terletti.



Geçen yıl Beyyazı Belediyespor'a transfer olan 1,90 metre boyundaki Osama, bu sezon Afyonkarahisar'da 1. Amatör Lig C Grubu'nda attığı 15 golle gol kralı oldu, takımı namağlup olarak play-off grubuna yükseldi.



- "Takım ve taraftar için elimden geldiği kadar ter döküyorum"



Afyonkarahisar'da ilgi odağı olan Osama, AA muhabirine, Uganda'da öğrencilik yıllarında farklı turnuvalarda futbol oynadığını söyledi.



Afyonkarahisar'da 4 yıldır amatör liglerde futbol oynadığını dile getiren Osama, "İlk iki yıl süper amatör ligde oynadım ancak sonradan gelen yabancı kuralı gereği 1. amatör lige düştüm, iki yıldır da bu ligde forma giyiyorum. Forvet oyuncusuyum, bu yıl da formasını giydiğim Beyyazı Belediyespor'da 15 kez fileleri havalandırdım. Taraftarların ilgisinden de çok memnunum. Saha da bana 'iyi oyna', 'gol at', 'bizi iyi temsil et' diye bağırıyorlar. Takım ve taraftar için elimden geldiği kadar ter döküyorum." ifadelerini kullandı.



Hedefinin takımını bir üst lige çıkarmak olduğunu aktaran Osama, "Takımdaki futbolcu arkadaşlarımla aram çok iyi. Saha içinde güzel anlaşıyoruz. Saha dışında güzel iletişimimiz var, muhabbet ediyoruz. Biz her zaman sahada başarılı ve galip olmak istiyoruz." diye konuştu.



- "Takımımıza çok büyük desteği var"



Nasser Osama'nın takım arkadaşı Süleyman Yıldırar, Osama'nın siyahi olması dolayısıyla karşılaşmalarda herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.



Afyonkarahisar'da amatör liglerdeki en iyi forvetin Osama olduğunu savunan Süleyman, "Boyu uzun, sahada da çok hızlı koşuyor. Rakip takımdan 2-3 oyuncu Nasser'i tutuyor, oynatmamaya çalışıyor. Karşılaşmada hemen hemen bütün yüksek topları alıyor. Top hakimiyeti de çok yüksek. Nasser ile takımda da aramız çok iyi. Antrenmanlarda şakalaşıyoruz. Neşeli biri." değerlendirmesinde bulundu.



Beyyazı Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Can Demirel ise geçen yıl transfer ettikleri Nasser Osama'nın performansından memnun olduklarını dile getirdi.



Osama'nın sürekli kendisini geliştirdiğini anlatan Demirel, şunları kaydetti:



"Nasser'in Türkçesi de çok güzel, takımdaki diğer oyuncularla kaynaştı. Onunla güzel bir sezon geçirdik. Takımımıza çok büyük desteği var. Onun hedefi daha büyük liglerde futbol oynamak. Biz de şu an play-offtayız. İnşallah, Nasser'in sayesinde bu yıl süper amatör lige çıkacağız. Önümüzdeki sezon da yine onunla yolumuza devam etmek istiyoruz. Futbola çok maddi yönden bakmıyor."





