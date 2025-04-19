Altınordu, yeni teknik direktörüyle play-off peşinde

2. Lig ekibi Altınordu, yeni teknik direktörü Namet Ateş idaresinde çıkacağı ilk maçta İskenderunspor'dan 1 puan alıp play-off'u garantilemeyi hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu, yeni teknik direktörüyle play-off peşinde
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19 Nisan 2025 14:16
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında Kastamonuspor (D), 1461 Trabzon (D) ve Adana 01 FK'ya yenilerek 3'te sıfır çeken Altınordu pazar günü İskenderunspor deplasmanına Play-Off'u garantileme hedefiyle çıkacak.

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. İzmir ekibinde Ersan Parlatan'ın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

1 PUANLA İLK ALTIYI GARANTİLEYECEK

Grupta 55 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, bir basamak altındaki 49 puanlı rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde bitime 2 hafta kala ilk 6'yı garantilemiş olacak.

Kırmızı-lacivertli ekipte geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur'un durumu belirsiz. Geçen hafta izin alan Yakal'ın bu hafta forma giyebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında evinde İskenderunspor'a 2-1 kaybeden Altınordu yeni teknik ekibiyle deplasmanda yeni bir sayfa açmak istiyor.

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