Altınordu, yeni teknik direktörüyle play-off peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında Kastamonuspor (D), 1461 Trabzon (D) ve Adana 01 FK'ya yenilerek 3'te sıfır çeken Altınordu pazar günü İskenderunspor deplasmanına Play-Off'u garantileme hedefiyle çıkacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. İzmir ekibinde Ersan Parlatan'ın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.
1 PUANLA İLK ALTIYI GARANTİLEYECEK
Grupta 55 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, bir basamak altındaki 49 puanlı rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde bitime 2 hafta kala ilk 6'yı garantilemiş olacak.
Kırmızı-lacivertli ekipte geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur'un durumu belirsiz. Geçen hafta izin alan Yakal'ın bu hafta forma giyebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında evinde İskenderunspor'a 2-1 kaybeden Altınordu yeni teknik ekibiyle deplasmanda yeni bir sayfa açmak istiyor.
Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. İzmir ekibinde Ersan Parlatan'ın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.
1 PUANLA İLK ALTIYI GARANTİLEYECEK
Grupta 55 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, bir basamak altındaki 49 puanlı rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılması halinde bitime 2 hafta kala ilk 6'yı garantilemiş olacak.
Kırmızı-lacivertli ekipte geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur'un durumu belirsiz. Geçen hafta izin alan Yakal'ın bu hafta forma giyebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında evinde İskenderunspor'a 2-1 kaybeden Altınordu yeni teknik ekibiyle deplasmanda yeni bir sayfa açmak istiyor.