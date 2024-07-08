Altınordu'nun tekne keyfi

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı gurbetçi transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Altınordu, Kuşadası Körfezi'nde tekne turu yaparak yorgunluk attı.



Antrenmanlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren kırmızı-lacivertliler, dün gerçekleşen etkinlikle hem kaynaşma sağladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadı. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran İzmir temsilcisinin oyuncuları ve teknik ekibi teknede oyun havası oynayarak gün boyu eğlendi.



Çalışmalarını 10 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Altınordu, 16 Temmuz'da Kocaeli Kartepe'de kampa girecek.





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