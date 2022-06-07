Altınordu, kiralıktan dönen 2 oyuncusuyla tekrar anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında yetiştikten sonra Niğde Anadolu FK'de kiralık olarak forma giyen Alperen Selvi ve Emre Oymak ile sözleşme imzaladı.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz ve teknik direktör Ufuk Kahraman da hazır bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Alperen Selvi, gelecek yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayacak Altınordu'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için çalışacağım. Genç kardeşlerim de çok çalışsınlar ve futbol odaklı hayaller kursunlar, ileride başarılı olacaklardır." ifadelerini kullandı.



Orta saha Emre Oymak ise Niğde Anadolu FK'de güzel bir sezon geçirdiğini, kulübün 100. yılında başarılı olmak istediklerini, güzel bir sezonun kendilerini beklediğini bildirdi.





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