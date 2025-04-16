Altınordu'da yeni dönem

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersan Parlatan ile yolları ayıran başkan Seyit Mehmet Özkan, göreve Namet Ateş'i getirdi.



İzmir temsilcisinde daha önce 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi'nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Namet Ateş, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nde altyapının başındaydı.



Başkan Özkan, 44 yaşındaki teknik patron kulüpten ayrılırken, "A takım teknik direktörlüğü zamanı gelmiştir" ifadesini kullanmıştı. Bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak teknik direktör Namet Ateş'in daha sonra hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları İskenderunspor'u izlemek için yine bugün İzmir'de oynanacak Altay - İskenderunspor müsabakasını takip edeceği öğrenildi. Başkan Özkan, Namet Ateş'i 2007'de Bucaspor altyapısında da çalıştırmıştı.



TEKNİK EKİPTE DİKİŞ TUTMADI



Altınordu son yıllarda teknik adam seçiminde bir türlü istikrar yakalayamadı. Kulübün futbol şubesini satın aldığı 2012 yılından 2022'ye kadar 10 yıl takımın başında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu tutan Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu kulüpten ayrıldıktan sonra son 3 yılda 6 farklı teknik adamla çalıştı. İzmir temsilcisinde bu dönemde Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer, Atilla Küçüktaka, Olcay Şahan ve son olarak Ersan Parlatan teknik adam olarak görev yaptı. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "İkinci Hüseyin Eroğlu'nu arıyorum" diyen Altınordu Başkanı Özkan bu periyotta umduğunu bulamadı.



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Namet Ateş hocamızla tam 15 yıl önce çalışmaya başlamıştık. Zamanla yollarımız ayrıldı. Son 5 yılda yine birlikte olduk. Bu son 5 yılda ben ondan futbolun ince işleriyle ilgili çok şeyler öğrendim, o da benden yöneticiliğin ince işleriyle ilgili çok şeyler öğrendi. Namet Hocamız Türk futbolunun önemli beyinlerinden biridir. Artık onun da profesyonel liglerde A takım teknik direktörlüğü zamanı gelmiştir" dedi.



KORKMAZ VE KOCAKAYA'YA VEDA



Teknik heyetteki istikrarsızlığa rağmen ligde Play-Off'u garantilemek üzere olan Altınordu'da teknik direktör Ersan Parlatan'ın ardından sportif direktör Murat Korkmaz ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile de yollar ayrıldı. Kulüpten Murat Korkmaz'la ilgili yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzde farklı pozisyonlarda bulunan ve gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda görev yapan A Takım Sportif Direktörümüz Murat Korkmaz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gelecek yıllarda spor yöneticiliğinde üstün başarılar elde edeceğine inandığımız Murat Korkmaz'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



