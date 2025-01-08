Altınordu'da Uğur Çetinkaya kampta

Altınordu, Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki 10 numara Uğur Çetinkaya'yı Antalya kampında takımına kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Uğur Çetinkaya kampta
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08 Ocak 2025 16:15
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde 3'üncü Lig'de mücadele eden Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı Uğur Çetinkaya'nın Antalya kampında takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

 İzmir temsilcisi bu transferi henüz duyurmazken, 10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yollarını resmen ayırdıktan sonra resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

İlk yarıdaki kadrosunda yer alan Tahsin, Sercan, Arif Asaf ve Mustafa'yı kiralık gönderme kararı alan kırmızı-lacivertliler, Uğur'un yanı sıra alacağı gurbetçi oyuncularla kadrosunu takviye edecek. U17 takımından forvet Akmal, orta saha oyuncusu Ata Gür, sol bek Emre ve stoper Bilal'i Antalya kampına götüren Altınordu, cuma günü İzmir'e dönerek hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

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