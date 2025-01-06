Altekma evinde Arkas Spor deplasmanda

Efeler Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Arkas Spor'a 3-0 mağlup olarak ikinci devreye yenilgiyle başlayan Altekma 7 Ocak Salı günü hafta içi mesaisinde Alanya Belediyespor'u konuk edecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Yasin Okumuş, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Son 3 karşılaşmasını kaybeden Altekma ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenildiği Alanya ekibinden rövanşı almayı hedefliyor. Ligde 4'üncü sırada yer alan Arkas Spor ise deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Yasin Okumuş, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Son 3 karşılaşmasını kaybeden Altekma ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenildiği Alanya ekibinden rövanşı almayı hedefliyor. Ligde 4'üncü sırada yer alan Arkas Spor ise deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.