Altekma evinde Arkas Spor deplasmanda

Efeler Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Arkas Spor'a 3-0 mağlup olarak ikinci devreye yenilgiyle başlayan Altekma 7 Ocak Salı günü hafta içi mesaisinde Alanya Belediyespor'u konuk edecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Yasin Okumuş, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Son 3 karşılaşmasını kaybeden Altekma ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenildiği Alanya ekibinden rövanşı almayı hedefliyor. Ligde 4'üncü sırada yer alan Arkas Spor ise deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

