Altekma evinde Arkas Spor deplasmanda

Altekma, Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor karşısında rövanş peşinde; Arkas Spor ise Bursa deplasmanında galibiyet arıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altekma evinde Arkas Spor deplasmanda
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06 Ocak 2025 13:58
Efeler Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Arkas Spor'a 3-0 mağlup olarak ikinci devreye yenilgiyle başlayan Altekma 7 Ocak Salı günü hafta içi mesaisinde Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Yasin Okumuş, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Son 3 karşılaşmasını kaybeden Altekma ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenildiği Alanya ekibinden rövanşı almayı hedefliyor. Ligde 4'üncü sırada yer alan Arkas Spor ise deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
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