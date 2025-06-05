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Altaylı Onur Efe'ye Süper Lig kancası

Altay'ın altyapısından yetişen ve geçen sezonun en skorer ismi olan Onur Efe'ye Süper Lig ekibi Başakşehir talip oldu.

calendar 05 Haziran 2025 13:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altaylı Onur Efe'ye Süper Lig kancası
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride bıraktığımız sezon küme düşmekten kurtulamayan Altay'da sergilediği performansla ön plana çıkan Onur Efe'ye Süper Lig'den talip çıktı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Başakşehir FK'nın talip olduğu iddia edildi. Sezonu 2'nci Lig'de 30 maçta 7 golle tamamlayan ve takımın en skorer ismi olan Onur'un İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek.

Yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği başarılı futbolcu kontratını uzatmazsa Altay bonservis geliri elde edemeyecek. Başakşehir FK'nın bu durumda siyah-beyazlılara yetiştirme bedeli ödemesi gerekecek. Onur Efe, Altay formasıyla 1'inci Lig'de 31, Süper Lig'de ise 1 müsabakada boy gösterdi. Son olarak geçen sezon Enes Öğrüce'yi Bodrum FK'ya satarak gelir elde eden Altay, Onur'un transferine de büyük önem veriyor.


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