Altay Teknik Direktörü Karaaslan: 'Bu takım inananların takımı'

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Karaköprü Belediyespor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 yenerek 3 puanı cebine koyan Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan, kalan 10 haftada ligde kalma hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.



Bu periyotta hükmen galip sayılacakları Afyonspor maçı dahil 6 karşılaşmayı iç sahada oynayacaklarını belirten teknik patron Karaaslan, "Bu bizim için çok büyük avantaj. Evimizde taraftar desteğini kullanmak istiyoruz. Özellikle içeride oynadığımız müsabakalarda taraftarlarımızın takıma verdiği destek takımın mücadelesini ikiye katlıyor. Taraftarın verdiği ve vereceği destek çok önemli. Arma için mücadele etmeye devam edeceğiz. Futbolcular, teknik heyet, personel, çalışanlar olarak hepimizin inancı sonsuz. Bunu başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



'HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENDİĞİMİZİ KANITLIYORUZ'



Sezonun ikinci devresinde siyah-beyazlı ekibin başka bir havaya büründüğünü anlatan genç teknik adam, "Bunda camianın verdiği desteğin payı çok büyük. Camiamıza ve camia büyüklerine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İkinci yarıda oynadığımız 7 maçta 10 puan topladık. İlk yarı ile kıyasladığımızda oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Karaköprü maçında geriden gelerek kazanmak bizim hem takım kimliğini hem savaşçı kimliğimizi gösteren bir durum. Sezon başından beri verdiğimiz mücadelede her geçen gün daha da güçlendiğimizi kanıtlıyoruz. Bu takım vazgeçmeyenlerin, son düdüğe kadar inananların takımı. Karaköprü karşısında çok fazla fırsat yarattık, 11'inde isabet bulup 25 şut çektiğimiz bir maç oynadık. Kazanmayı ne kadar istediğimizi buradan anlayabiliriz. Bu takımı layık olduğu yere getirme adına zaten çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz daha bitmedi" diye konuştu.



'FUTBOLCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'



Yakaladıkları çıkışta aslan payının futbolcularda olduğunu ifade eden Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, "Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Sahaya koydukları mücadele, karakter ve ruh bizim için çok önemli. Asla vazgeçmeyen, mücadeleyi bırakmayan, ne olursa olsun kazanabileceğimizi hissettiren bir takım ortaya çıkarttık" şeklinde konuştu.



