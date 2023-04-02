Altay, sahasında Sakaryaspor'u ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'de Altay, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, sahasında Sakaryaspor'u ağırlıyor
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02 Nisan 2023 13:22
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Altaylı taraftarlar siyah-beyazlı ekibin cezası, Sakaryasporlu seyirciler ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı nedeniyle müsabakayı takip edemeyecek.

Ligde 28 puan ve averajla 12. sırada yer alan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç ve Eric Björkander'in sakatlıkları bulunuyor.

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