Altay'da kaleci Ozan'ın maaşına zam

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesinde iyileştirme yapacağı öğrenildi.
Geçen sezonki performansıyla alkış toplayan tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Başkan Ayhan Dündar'ın yeni sezon öncesi Ozan'la masaya oturup, yıllık ücretinde artışa gideceği belirtildi.
YENİ SEZONA YETİŞECEK
Dizindeki sakatlığı nedeniyle 2022-23 sezonunda son 14 karşılaşmada görev yapamayan ve ameliyat olan kaleci Ozan'ın iyileşerek yeni sezona yetişmesi bekleniyor. Ozan Evrim, geçen sezon 21 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.
Geçen sezonki performansıyla alkış toplayan tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Başkan Ayhan Dündar'ın yeni sezon öncesi Ozan'la masaya oturup, yıllık ücretinde artışa gideceği belirtildi.
YENİ SEZONA YETİŞECEK
Dizindeki sakatlığı nedeniyle 2022-23 sezonunda son 14 karşılaşmada görev yapamayan ve ameliyat olan kaleci Ozan'ın iyileşerek yeni sezona yetişmesi bekleniyor. Ozan Evrim, geçen sezon 21 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.
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