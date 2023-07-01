Altay'da kaleci Ozan'ın maaşına zam

Mali kriz yaşayan ve kadrosunu bir arada tutmakta zorlanan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in maaşında iyileştirmeye gidiliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kaleci Ozan'ın maaşına zam
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01 Temmuz 2023 16:10
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesinde iyileştirme yapacağı öğrenildi.

Geçen sezonki performansıyla alkış toplayan tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Başkan Ayhan Dündar'ın yeni sezon öncesi Ozan'la masaya oturup, yıllık ücretinde artışa gideceği belirtildi.

YENİ SEZONA YETİŞECEK

Dizindeki sakatlığı nedeniyle 2022-23 sezonunda son 14 karşılaşmada görev yapamayan ve ameliyat olan kaleci Ozan'ın iyileşerek yeni sezona yetişmesi bekleniyor. Ozan Evrim, geçen sezon 21 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.

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