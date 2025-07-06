TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra genç oyuncularını kaybeden Altay'da yeni sezonda takımın en önemli isimlerinden biri Ceyhun Gülselam olacak.



Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu erken noktalayan tecrübeli futbolcunun bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü ve yeşil sahalara döneceği günü iple çektiği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Bundesliga tecrübesi olan 37 yaşındaki eski milli futbolcu kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele edecek.



Süper Lig'de 275, 1'inci Lig'de 62, 2'nci Lig'de 10 müsabakada görev yapan Ceyhun'un Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İzmir ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonundan bu yana forma giyen deneyimli ön libero, Altay'da 5'inci sezonuna adım atacak. Ceyhun son olarak 30 Kasım 2024'te iç sahada 3-2 kazandıkları İnegölspor maçında oynayıp çapraz bağları kopmasına rağmen sakat sakat karşılaşmayı tamamlamıştı.



