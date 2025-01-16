Altay'da 111. yıl coşkusu

İzmir'in ve Türk sporunun köklü kulüplerinden Altay'ın 111'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar kutlama yaptı.



Altay 1914 Taraftarlar Derneğinin organizasyonuyla Alsancak Limanı çevresinde bir araya gelen taraftarlar, Altay bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.



Saat 19.14'te yakılan meşaleler eşliğindeki kutlamalara, vatandaşlar da destek verdi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.



