Altay'da 111. yıl coşkusu

Altay'ın kuruluşunun 111'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da 111. yıl coşkusu
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16 Ocak 2025 23:04
İzmir'in ve Türk sporunun köklü kulüplerinden Altay'ın 111'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar kutlama yaptı.

Altay 1914 Taraftarlar Derneğinin organizasyonuyla Alsancak Limanı çevresinde bir araya gelen taraftarlar, Altay bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Saat 19.14'te yakılan meşaleler eşliğindeki kutlamalara, vatandaşlar da destek verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.

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