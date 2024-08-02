Alperen Uysal, Manisa'ya döndü

Manisa FK, eski oyuncusu Alperen Uysal'ı kadosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alperen Uysal, Manisa'ya döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2024 16:38
Transferde imzaları üst üste attırmaya başlayan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 1 yıllığına anlaşmaya vardığı eski kalecisi Alperen Uysal'ı da resmen kadrosuna kattı.

Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta Manisa FK kalesini koruyan, ardından ara transferin sonunda Şanlıurfaspor'a giden 30 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlıların 6'ncı takviyesi oldu.

Yeniden Manisa Futbol Kulübü'ne döndüğü için mutlu olduğunu belirten Alperen, "Bu sezon daha güçlü bir Manisa FK olacak. Geçen sezon iyi başlayan ama sonrasında istemediğimiz bir şekilde giden bir sezon oldu. Ben de devre arası ayrılmak zorunda kalmıştım. Ancak bu sezon yeni bir sayfa açarak taraftarlarımıza daha güçlü bir Manisa FK izlettireceğiz. Tüm Manisalı futbolseverlerden ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery