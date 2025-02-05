İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu.



NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenildi.



Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.



Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.



- Embiid-Maxey ikilisi 76ers'ı galibiyete taşıdı



Philadelphia 76ers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti.



76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist, Tyrese Maxey ise 33 sayı, 4 ribaunt, 13 asist ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.



76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.



Mavericks'te Kyrie Irving, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 118-116



Brooklyn Nets-Houston Rockets: 99-97



Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-112



Toronto Raptors-New York Knicks: 115-121



Chicago Bulls-Miami Heat: 133-124



Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 97-122



Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 112-89



