NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



NUGGETS 107-103 PISTONS



Denver Nuggets, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 107-103 mağlup etti.



Nuggets'ta Reggie Jackson 21 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. İkinci çeyrekte oyundan atılan Nikola Jokic ise, 15 dakikada maçı 9 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle tamamladı.



Cade Cunningham, 27 sayı ve 9 asistle Pistons'ın en skorer ismi oldu. Marvin Bagley 18 sayı ve 8 ribaundla oynadı.



BUCKS 142-129 WIZARDS



Milwaukee Bucks, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 142-129 devirdi.



Giannis Antetokounmpo bu galibiyette triple-double'a oldukça yaklaşarak, 42 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle maçı tamamladı ve bunu 20/23 gibi etkileyici bir şut isabeti oranıyla başardı. Damian Lillard 22 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla maçı tmamladı.



Wizards tarafında Jordan Poole önceki maçlarına göre etkileyici bir performans sergiledi ve karşılaşmayı 30 sayıyla tamamladı. Kyle Kuzma 22 sayı, 13 asist ve 3 ribaund kaydetti.



HORNETS 121-118 CELTICS



Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk ettiği Boston Celtics'i uzatmada 121-118 mağlup etti.



LaMelo Ball, Hornets'a 36 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla liderlik ederken, Gordon Hayward 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Jayson Tatum 45 sayı, 13 ribaund, 6 asist ve 2 blokla Celtics'e liderlik etti. Payton Pritchard 21 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



PELICANS 129-93 KINGS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Sacramento Kings'i 129-93 yıktı.



Brandon Ingram 31 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Kings'i galibiyete taşıyan ana isimdi. Zion Williamson maçı 26 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla tamamladı.



Kings tarafında Harrison Barnes 16 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. De'Aaron Fox 14 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



HEAT 118-100 BULLS



Miami Heat, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 118-100 mağlup etti.



Bam Adebayo 23 sayı, 11 ribaund, 6 asistle Heat'e liderlik etti. Duncan Robinson 22 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Coby White 20 sayı, 6 ribaund, 3 asistle Bulls'un en skoreriydi. Nikola Vucevic 18 sayı, 8 ribaund ve 2 asist kaydetti.



TIMBERWOLVES 117-100 KNICKS



Minnesota Timberwolves, konuk New York Knicks'i Target Center'da 117-100 devirdi.



Anthony Edwards 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Timberwolves'u galibiyete taşıdı. Karl-Anthony Towns 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Jalen Brunson 25 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle Knicks'e liderlik etti. Julius Randle 21 sayı ve 14 ribaundla oynadı.



CLIPPERS 124-99 SPURS



LA Clippers, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 124-99 mağlup etti.



Clippers'ta Paul George 28 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreri olmayı başardı. Kawhi Leonard 21 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Spurs'te Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Victor Wembenyama sadece 9 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, temsilcimiz Cedi Osman ise maçı 17 sayı ve 5 ribaundla tamamladı.



WARRIORS 121-116 ROCKETS



Golden State Warriors, konuk Houston Rockets'ı Chase Center'da 121-116 yıktı.



Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı ve 5 ribaundla galibiyetin mimarı olurken, Klay Thompson 20 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaund, 12 asist ve 2 top çalmayla, Dario Saric ise 18 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün 30 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle harika bir maç çıkardı. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynarken, Dillon Brooks ve Jalen Green 16'şar sayı kaydettiler.





