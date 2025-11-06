05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Alperen'den double-double geldi, Rockets, Grizzlies'i 124-109 devirdi

Houston Rockets, Alperen Şengün ve Amen Thompson'ın öne çıktığı mücadelede Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

06 Kasım 2025 10:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Alperen'den double-double geldi, Rockets, Grizzlies'i 124-109 devirdi
Houston Rockets, Alperen Şengün ve Amen Thompson'ın öne çıktığı mücadelede Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Houston cephesinde Amen Thompson 28 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Alperen Şengün 20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla bir double-double daha kaydetti. Jabari Smith Jr. ile Tari Eason da 16'şar sayıyla katkı sağladı. Thompson ve Şengün, maçı yedişer asistle tamamladı.

Memphis'te Cam Spencer 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ve üç sayı çizgisinin gerisinden 9'da 5 isabet kaydetti. Ja Morant ise 17 sayı ve sekiz asist üretti ancak 19 şut denemesinin yalnızca altısında isabet bulabildi ve üç sayı çizgisinden 7'de 1 ile oynadı. Santi Aldama mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.


Rockets, ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü üçüncü çeyreğin ortasında bulduğu 24-9'luk seriyle daha da büyüttü. Fark 21 sayıya kadar çıkarken, Memphis son çeyreğin başlarında farkı kısa süreliğine tek haneye indirse de oyunu dengeye getiremedi.

Grizzlies, ilk yılına giren başantrenör Tuomas Iisalo yönetiminde kimlik arayışını sürdürürken üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Takım, sezonun bu bölümünde özellikle ilk beş pivot Zach Edey ile Scotty Pippen Jr. ve Ty Jerome gibi önemli bench parçalarının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Memphis'in sezona özgü sorunları bu maçta da tekrarlandı. Grizzlies, ilk çeyrekte düşük yüzdeyle hücum etti, boş dönen toplarda geri kaldı ve ribauntlarda üstünlük kuramadı. Memphis'in ilk periyottaki şut yüzdesi yüzde 25 civarında kaldı. Buna karşılık Houston yüzde 56 ile hücum ederek erken bölümde çift haneli fark yakaladı.

Memphis ikinci çeyrekte bir miktar toparlandı ancak Houston yine yüzde 50'nin üzerinde isabet bularak devreyi 60-51 önde kapattı. Bu farkın oluşmasında Grizzlies'in yaptığı 10 top kaybının Rockets'a 17 sayı olarak dönmesi etkili oldu.

Houston üçüncü çeyrekte de yüksek isabet oranını sürdürdü. Josh Okogie bu bölümde 11 sayıyla önemli katkı verdi.

Gecenin diğer sonuçları:

Philadelphia 76ers 121–132 Cleveland Cavaliers
Utah Jazz 103–114 Detroit Pistons
Brooklyn Nets 112–103 Indiana Pacers
Washington Wizards 107–136 Boston Celtics
Minnesota Timberwolves 114–137 New York Knicks
New Orleans Pelicans 101–99 Dallas Mavericks
Miami Heat 112–122 Denver Nuggets
San Antonio Spurs 116–118 Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans 119–121 Portland Trail Blazers
Golden State Warriors 116–121 Sacramento Kings

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
