Houston Rockets, Alperen Şengün ve Amen Thompson'ın öne çıktığı mücadelede Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.Houston cephesinde28 sayı ve 10 ribauntla oynarken,20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla bir double-double daha kaydetti.Jr. ileda 16'şar sayıyla katkı sağladı. Thompson ve Şengün, maçıasistle tamamladı.Memphis'te19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ve üç sayı çizgisinin gerisinden 9'da 5 isabet kaydetti.iseveüretti ancakşut denemesinin yalnızcaisabet bulabildi ve üç sayı çizgisinden 7'de 1 ile oynadı.mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.Rockets, ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü üçüncü çeyreğin ortasında bulduğu 24-9'luk seriyle daha da büyüttü. Fark 21 sayıya kadar çıkarken, Memphis son çeyreğin başlarında farkı kısa süreliğine tek haneye indirse de oyunu dengeye getiremedi.Grizzlies, ilk yılına giren başantrenöryönetiminde kimlik arayışını sürdürürken üst üsteyenilgisini aldı. Takım, sezonun bu bölümünde özellikle ilk beş pivotilevegibi önemli bench parçalarının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşıyor.Memphis'in sezona özgü sorunları bu maçta da tekrarlandı. Grizzlies, ilk çeyrekte düşük yüzdeyle hücum etti, boş dönen toplarda geri kaldı ve ribauntlarda üstünlük kuramadı. Memphis'in ilk periyottaki şut yüzdesi yüzde 25 civarında kaldı. Buna karşılık Houston yüzde 56 ile hücum ederek erken bölümde çift haneli fark yakaladı.Memphis ikinci çeyrekte bir miktar toparlandı ancak Houston yine yüzde 50'nin üzerinde isabet bularak devreyi 60-51 önde kapattı. Bu farkın oluşmasındayaptığıRockets'a 17 sayı olarak dönmesi etkili oldu.Houston üçüncü çeyrekte de yüksek isabet oranını sürdürdü.bu bölümde 11 sayıyla önemli katkı verdi.Philadelphia 76ers 121–Utah Jazz 103––103 Indiana PacersWashington Wizards 107–Minnesota Timberwolves 114––99 Dallas MavericksMiami Heat 112–San Antonio Spurs 116–New Orleans Pelicans 119–Golden State Warriors 116–121