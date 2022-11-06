Almanya'da kayıp bir Türk: Ömer Faruk Beyaz

Almanya'da bir kayıp Türk: Ömer Faruk BeyazÖmer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.



Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı.



2. LİG'DE DE OYNAYAMADI



Magdeburg ekibinde de Ömer Faruk Beyaz forma yüzünü göremedi.



19 Ağustos'tan bu yana sahaya çıkamayan orta saha oyuncusu sadece 69 dakika süre alabildi. Ömer Faruk Beyaz futbol oynayamadığı için performans olarak da geriye gitti.



Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.



BELÖZOĞLU TAKIMDA KALMASINI İSTEMİŞTİ



Fenerbahçe'de oynarken Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını o dönem 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a verdi.



Daha sonra Belözoğlu, sportif direktör olduğunda da Ömer Faruk Beyaz'ın takımda kalması için hem oyuncu hem de ailesiyle görüşmeler yaptı.



"5 YILLIK PROJE SUNMUŞTUK"



Emre Belözoğlu, "Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu. Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz sonuçlandı" ifadelerini kullanmıştı.



BAŞKAN ALİ KOÇ DA İKNA EDEMEDİ



Bilindiği üzere Ömer Faruk Beyaz son dönemlerde Türk futbolunun en genç ve en yetenekli isimleri arasında gösterilirken, futbolcunun Fenerbahçe'de kalması için başkan Ali Koç da devreye girmişti.



Koç, futbolcunun evine kadar gitmiş ancak; Ömer Faruk Beyaz yine ikna olmamıştı.



ÖMER DÜŞTÜ, ARDA GÜLER ÇIKTI



Ömer Faruk Beyaz ve Arda Güler, Fenerbahçe'nin gelecek vadeden iki futbolcusu olarak tanımlanıyordu. Transfermarkt verilerine göre; şu anda Ömer Faruk Beyaz'a 800 bin euro değer biçiliyor.



Arda Güler ise daha popüler bir futbolcu oldu ve Güler için, 'En az 30 milyon euro eder' yorumları yapılıyor.





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