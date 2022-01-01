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Allen Iverson, favori NBA 5'ini paylaştı!

NBA efsanesi Allen Iverson, kendisi için NBA tarihinin en iyi beş oyuncusunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Allen Iverson, kendisi için NBA tarihinin en iyi beş oyuncusunu açıkladı.

Philadelphia 76ers'ın eski süperstar oyuncusundan, "Geto Boys Reloaded" isimli podcast'te kendisine göre NBA tarihindeki en iyi beş oyuncuyu sıralaması istendi.

Iverson, "Michael Jordan, Kobe (Bryant), ardından da LeBron (James)" şeklinde yanıt verdikten sonra listeye kendini de dahil etti, fakat kendisini seçememesi durumunda Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Shaquille O'Neal'ı tercih edeceğini söyledi.

A.I.'ın, verdiği röportajlarda uzun süredir aynı beşliye sadık kaldığı ise dikkat çekti.


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