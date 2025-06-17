Allegri, eski öğrencisini çok istiyor!

TAKAS OLABİLİR!

Milan'ın başında yeni sezona başlayan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri, transfer dönemindeki hedefini yönetime bildirdi.SportsMediaSet'in haberine göre, Massimiliano Allegri, Fiorentina forması giyen Moise Kean'i kadrosunda görmek istiyor.Juventus döneminden eski oyuncusu olan Moise Kean için İtalyan teknik adam, yönetime onay verdi. İtalyan oyuncunun, Temmuz ayının ilk iki haftasında geçerli olacak 52 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.Stefano Pioli'nin Fiorentina'nın başına geçmesi durumunda Milan yönetimi, Pioli'nin beğendiği oyuncu olan Filippo Terracciano'yu takasta kullanmaya çalışacak. Bu hamle birlikte Siyah-kırmızılı ekip, Moise Kean'in bonservisini düşürmeye çalışacak.Fiorentina formasıyla 44 resmi maçta görev alan İtalyan golcü, 25 gol, 3 asist kaydetti.