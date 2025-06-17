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Allegri, eski öğrencisini çok istiyor!

Yeni sezonda Milan'ın başında göreve başlayan Teknik Direktör Max Allegri, Moise Kean'i transfer etmek istiyor.

calendar 17 Haziran 2025 21:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Allegri, eski öğrencisini çok istiyor!
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Milan'ın başında yeni sezona başlayan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri, transfer dönemindeki hedefini yönetime bildirdi.

SportsMediaSet'in haberine göre, Massimiliano Allegri, Fiorentina forması giyen Moise Kean'i kadrosunda görmek istiyor.

Juventus döneminden eski oyuncusu olan Moise Kean için İtalyan teknik adam, yönetime onay verdi. İtalyan oyuncunun, Temmuz ayının ilk iki haftasında geçerli olacak 52 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 

TAKAS OLABİLİR!

Stefano Pioli'nin Fiorentina'nın başına geçmesi durumunda Milan yönetimi, Pioli'nin beğendiği oyuncu olan Filippo Terracciano'yu takasta kullanmaya çalışacak. Bu hamle birlikte Siyah-kırmızılı ekip, Moise Kean'in bonservisini düşürmeye çalışacak.

PERFORMANSI


Fiorentina formasıyla 44 resmi maçta görev alan İtalyan golcü, 25 gol, 3 asist kaydetti.


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