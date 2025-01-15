Allan Saint-Maximin ile fesih yakın

Fenerbahçe, sezon başında Al Ahli'den 8 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in sözleşmesini devre arasında feshetmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Allan Saint-Maximin ile fesih yakın
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15 Ocak 2025 12:23
Al-Ahli'den 8 milyon Euro'ya kiralanan Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun gözünden düştü.

Ligin 2. yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen 61 yaşındaki hoca, Fransız yıldızı ana planda düşünmüyor.

MAÇLARI TAMAMLAYAMIYOR

Son 6 lig maçında 90 dakikayı tamamlayamayan Fransız yıldıza Portekizli teknik adam, son 2 karşılaşmada hiç şans vermedi.

Maximin, Gaziantep'e 45; Beşiktaş'a 67, Başakşehir'e 35 ve Eyüpspor'a karşı 21 dakika oynadı. Deneyimli futbolcu Hatay ve Konya'ya karşıda sahada olamadı.

FESİH GÜNDEMDE

Sarı-Lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanadın kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol atarak 4 asist yaptı.

 

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