Aliağa Petkimspor Play-In yolunda

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanından sonra art arda ikinci galibiyetini son 2 dakikadaki 9-0'lık seriyle Büyükçekmece'yi 83-82 yenerek aldı.
Petkimspor'da Wesley Van Beck 26 sayı, 4 ribaund, 7 asistle takımına çok kritik galibiyeti getirdi.
Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Petkimspor bitime 2 hafta kala Play-In hesapları yapmaya da başladı.
Petkimspor'da Wesley Van Beck 26 sayı, 4 ribaund, 7 asistle takımına çok kritik galibiyeti getirdi.
Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Petkimspor bitime 2 hafta kala Play-In hesapları yapmaya da başladı.