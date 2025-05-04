Aliağa Petkimspor Play-In yolunda

Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanından sonra art arda ikinci galibiyetini son 2 dakikadaki 9-0'lık seriyle Büyükçekmece'yi 83-82 yenerek aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Aliağa Petkimspor Play-In yolunda
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04 Mayıs 2025 14:39
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanından sonra art arda ikinci galibiyetini son 2 dakikadaki 9-0'lık seriyle Büyükçekmece'yi 83-82 yenerek aldı.

Petkimspor'da Wesley Van Beck 26 sayı, 4 ribaund, 7 asistle takımına çok kritik galibiyeti getirdi.

Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Petkimspor bitime 2 hafta kala Play-In hesapları yapmaya da başladı.
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