27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Aliağa FK tam yol ileri

Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0'la geçerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Aliağa FK, 22 puanla zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

26 Ekim 2025 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK tam yol ileri
 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Aliağa Futbol, üst üste üçüncü galibiyetini evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek aldı.

Seriyi sürdüren sarı-siyahlılar, 22 puana yükselip zirve yarışının iddialı takımı haline geldi.

Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarını sevindiren, profesyonel liglerde evinde 3 sezondur bileği hiç bükülmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin istikrarı sürdüreceklerini söyledi. Ligde çekişmenin üst seviyede olduğunu ifade eden Çetin, "Ben takımıma güveniyorum. Son maçlarda çok iyi sonuçlar aldık. Bunu sürdürmeliyiz" diye konuştu. İzmir ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü Serikspor'u konuk edip, haftaya deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
