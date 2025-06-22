Aliağa FK'da İbrahim Yılmaz iddialı

TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra üst üste önemli transferlerle şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturan Aliağa FK'nın yeni yıldızı İbrahim Yılmaz açıklamalarda bulundu.Geçen sezon Aksarayspor formasıyla 15 kez ağları sarsan 31 yaşındaki İbrahim, iddialı açıklamalar yaptı. Aliağa FK'ya geldiği için mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, "Burada tam bir aile ortamı var. Benim için de yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik" diye konuştu.Gol krallığı yarışında da olmak istediğini belirten tecrübeli forvet, "Geçtiğimiz sezon 15 gol kaydettim. Bu sezon da atacağım goller ve yapacağım asistlerle takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Sahada göstereceğimiz mücadele ile başarılı bir sezon yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli forvet, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 193, 2'nci Lig'de 80, 3'üncü Lig'de 66 maçta forma giydi. Milli takımlarda alt yaş kategorilerinde 68 kez mücadele eden futbolcu, kariyerinde 156 gol kaydetti.