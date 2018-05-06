Ali Koç'tan esnaf ziyareti

Kadıköy'de Ali Koç coşkusu🙌🏆🎖

"Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" pic.twitter.com/64u658kmCJ



— Sporxtv (@sporxtv) 6 Mayıs 2018

Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ali Koç, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.Kadıköy çarşısında esnaf ziyareti yapan Koç'a, yağmura rağmen sarı-lacivertli taraftarlar da eşlik etti.Girdiği dükkanlarda esnaf ve müşterilerle sohbet eden Ali Koç, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.Taraftarlartezahüratlarını yaparken, Koç ziyaret ettiği bir dönercide dönerin tadına baktı.Yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından Ali Koç, taraftarlarla toplu fotoğraf çektirerek, çarşıdan ayrıldı.