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Ali Koç'tan esnaf ziyareti

Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy'de esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Ali Koç'tan esnaf ziyareti
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06 Mayıs 2018 15:31
Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ali Koç, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kadıköy çarşısında esnaf ziyareti yapan Koç'a, yağmura rağmen sarı-lacivertli taraftarlar da eşlik etti.

Girdiği dükkanlarda esnaf ve müşterilerle sohbet eden Ali Koç, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon", ''Ali Koç gelecek, Güneş Doğacak'  tezahüratlarını yaparken, Koç ziyaret ettiği bir dönercide dönerin tadına baktı.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından Ali Koç, taraftarlarla toplu fotoğraf çektirerek, çarşıdan ayrıldı.

















 

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