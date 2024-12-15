Ali Koç'un desteği, Jose Mourinho'yu mutlu etti

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için, Başakşehir karşılaşmasının sonucu çok önemli olacak.
Şu ana kadar alınan kötü sonuçlarda hedef ya futbolcular ya da yönetim olmuştu. Ancak kaybedilen maçlar ve puanlar sonrasında artık Mourinho da, yavaş yavaş hedef tahtası haline gelme noktasına ulaştı. Portekizli çalıştırıcının, bu akşamki mücadele öncesi oyuncularını motive etmek için kolları sıvadığı bildirildi.
DESTEK MUTLU ETTİ
Son olarak Başkan Ali Koç'un da, takımla Başakşehir sınavı öncesi bir araya gelmesi ve Mourinho'nun yanında olduğunu göstermesinin, deneyimli çalıştırıcıyı oldukça mutlu ettiği öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanan tecrübeli hoca, Başakşehir'i yenerek, yarın Trabzonspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirmeyi hedefleyecek.
Şu ana kadar alınan kötü sonuçlarda hedef ya futbolcular ya da yönetim olmuştu. Ancak kaybedilen maçlar ve puanlar sonrasında artık Mourinho da, yavaş yavaş hedef tahtası haline gelme noktasına ulaştı. Portekizli çalıştırıcının, bu akşamki mücadele öncesi oyuncularını motive etmek için kolları sıvadığı bildirildi.
DESTEK MUTLU ETTİ
Son olarak Başkan Ali Koç'un da, takımla Başakşehir sınavı öncesi bir araya gelmesi ve Mourinho'nun yanında olduğunu göstermesinin, deneyimli çalıştırıcıyı oldukça mutlu ettiği öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanan tecrübeli hoca, Başakşehir'i yenerek, yarın Trabzonspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirmeyi hedefleyecek.