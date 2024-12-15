Ali Koç'un desteği, Jose Mourinho'yu mutlu etti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un takımla bir araya gelmesi ve Jose Mourinho'nun yanında olduğunu göstermesinin, deneyimli hocayı çok mutlu ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç'un desteği, Jose Mourinho'yu mutlu etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 11:56
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için, Başakşehir karşılaşmasının sonucu çok önemli olacak.

Şu ana kadar alınan kötü sonuçlarda hedef ya futbolcular ya da yönetim olmuştu. Ancak kaybedilen maçlar ve puanlar sonrasında artık Mourinho da, yavaş yavaş hedef tahtası haline gelme noktasına ulaştı. Portekizli çalıştırıcının, bu akşamki mücadele öncesi oyuncularını motive etmek için kolları sıvadığı bildirildi.

DESTEK MUTLU ETTİ

Son olarak Başkan Ali Koç'un da, takımla Başakşehir sınavı öncesi bir araya gelmesi ve Mourinho'nun yanında olduğunu göstermesinin, deneyimli çalıştırıcıyı oldukça mutlu ettiği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanan tecrübeli hoca, Başakşehir'i yenerek, yarın Trabzonspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirmeyi hedefleyecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery