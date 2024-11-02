Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.



Ali Koç: "Malum terör örgütünün üyesi olmaktan halen hapis yatan, yurt dışında firari olan polis, savcı, hakimlerin Fenerbahçe'ye vermediği zararı her sezon birkaç tane hakem veriyor. Hepinizin malumudur. Veya malumu mudur? Geçen sezon nefes nefese devam eden şampiyonluk yarışında bizim 5, rakibimizin 1 kırmızı kart görmesi normal midir? Aynı takım 5 Avrupa maçında 5 kırmızı kart görüyor. Bu bir tesadüf müdür yoksa yabancı hakemlerin dürüstlüğü müdür? Bir takım geçen sezon 65 sarı kart, biz 88 sarı kart görmüşüz. Bu adil mi diye sormak görevimiz değil midir?"



"YAPI, ACUN ILICALI, 99 PUAN"

"Hakemler konusunda sabrımız daha çok sınanmasın. Acun Bey çok önemli bir mücadele ediyor. 'Yapı var mı? Hayali yapı kuruyorsunuz. Sahadaki sonuçları mazeretlerle kamufle etmeye çalışıyorsunuz.' diyorlar. Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Bu yapı camiaların kaderleriyle oynuyor. Sadece şampiyonluk yarışı değil, düşenlerin kaderiyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Defalarca anlattım. Kendi tarihimizin görülmemiş sezon yaşıyoruz. 99 puan topluyoruz. 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda sadece 1 beraberliğimiz var ama yine şampiyon olamıyoruz. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Biraz açıklayayım; saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, ittirerek bir takım destekleniyorsa, aynı hakemler ısrarla maçlara veriliyorsa yapı budur. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın."



"Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart, bütün otoritelerin imza attığı bir olay yaşanıyorsa; işte yapı budur! Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken, dördüncü hakemin gözü önünde yaşanırken bu olay raporlara girmiyorsa işte yapı budur!"



"KARABORSA BİLET İŞİ GERÇEK, LAMI CİMİ YOK!"



"Biz adil rekabet peşindeyiz. TFF seçimlerinde açıkça anlattım. Haksız rekabet en çok saha dışında yaşanıyor. Karaborsa bilet! Bu iş gerçektir, öyle mi böyle mi, lamı cimi yok! Kapatılacak mı üstüne mi gidilecek? İlgili arkadaşlarım, devletin ilgili mercilerine gidiyor. Bir tanesi 'Bu sizi niye ilgilendiriyor' diyor. Niye bizi ilgilendirdiğini anlatınca, 'Haklısınız ben bu şekilde bakmadım' diyor. Karaborsa bilet kendi içlerinden çıktı. Bir üyesi anlattı, bir üyesi savcılığa başvurdu, bir gazetecisi devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi? Savcılığa başvurduk dedi. Artık neredeyse söylediklerinin daha çok gerçek dışı olduğu bir başkandan söz ediyoruz. Müracaatı şikayeti açanlara dava açmakmış. Hepimizi tatmin etmesi gereken açıklamalar yapmalıyken manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz. Biz ne yaptık? Baktık ki olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz de ihbar hakkımızı kullandık. Fenerbahçeliler uyanın, bunu da kapatacaklar. Bu çerçevede müracaat ettiğimiz bazı merciler gerekli incelemeleri başlattılar. Bunu kulübümüze bildirdiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturmayı başlattılar. Biz de bildiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye gittik, bizi de inceleyin dedik. İnceleyin ki karşılaştırın dedik. İnşallah bu önerimizi kaale alırlar. İnceledikleri konunun dibine daha çabuk inerler. Hem Bakanlık müfettişlerinin hem savcılık makamının çok önemli bilgilere ulaştığını gayet iyi biliyoruz. Bizim beklediğimiz, devletimiz devletliğini mi gösterecek yoksa bu konuyu ört bas mı edecek? Biz buna bakıyoruz. Bahsedilen rakam 56 milyon euro."



"İLLEGAL SPONSORLUK!"



"İllegal bahis sponsorluğu. Aynı camia bir başka gayrı yasal olay. Ciddi bir suç. Sosyolojik bir olay. Bu illegal bahis işinden ailelerimizi çökmek üzere. Ekonomik sıkıntılardan dolayı binlerce üniversite talebesi banka hesaplarını kiralamaktır. Bir rakibimizin üç beş kuruş haksız gelir elde ettiğini bırakın. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bozmak için en büyük tehditlerden biri budur. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin üstüne sorumluluk düşmektedir. Ancak bu söz konusu oluşum, tamamen illegal. Bu işin sonuna bir 'news' kelimesi eklenerek konu legalleştirilmeye çalışılıyor. Rakip takım başkanına sordum, 'Hiç mi google'dan bakmadınız? 2 ay evvel kurulmuş site, hiç reklam geliri yok, 14 milyon euro nasıl sponsorluk yapar, hiç mi aklınızdan geçmedi?' diye sordum."



"TFF'nin o günkü yönetimi, seçimi yüzde 1 milyon kazanacağına inandığı bir seçimi oluşan doğal ittifakla devirdik. Artık insanların canına tak etmişti özgür iradelerinin gasp edilmesi! Şantajla tehditle mükafatla oylarının yönlendirilmesinden insanlar bıkmıştı. Tünelin sonunda ışık görüyorum. Umudumuz artıyor. Türkiye'de iyi şeyler olacak. Biz başka kulüpler gibi ekmeğimizin değil, adil rekabetin ve Cumhuriyet ilke ve değerlerinin peşindeyiz. Bunlardan taviz vermeyiz! "Ben şahsen Haziran ayından bugüne kadar adaletli bir futbol iklimi yaratmaya çalışıldığını görüyorum. Ciddi bir şekilde uyarımı yinelemek istiyorum. Şu anda yapı tarafından operasyona uğruyorsunuz. Fenerbahçe ile, Beşiktaş ile, hatta Trabzonspor ile karşı karşıya getirilmeye çalışılıyorsunuz. Siz muvaffak olursanız pek çok konuda temizlik olacağının farkındalar. Yeni TFF'ye şans tanınmalı ve süre verilmeli. Niyetleri ile ilgili bir şüphemiz yok. Eylemleri görmemiz lazım. Allah onlara da şans, kuvvet, kudret ve sabır versin. Çünkü onlar bu sorunu çözebilirlerse Türkiye için büyük bir sorunu çözmüş oluruz."



"KUSURSUZ CİNAYET BÖYLE İŞLENİYOR"



"Geçen hafta yapılan hakem atamasını anlamıyorum. 24. dakikada Djiku'nun Arda Kardeşler tarafından atılması, istisnasız her yorumcunun faul değil dediği pozisyondan atılması... Allahtan o maçı kazandık. İlk derbide o adamı atadılar. Bu nasıl anlayıştır. Fenerbahçeliler buna kükreyin, tepki koyun! Aynı kangren yapı, faaliyetlerine devam ettikçe Türk futbolunda suların durulması mümkün olmayacaktır. Geçen hafta 6 sarı kart, 2 kırmızı kart es geçilmiştir. VAR da sarı kartla karışamıyor. Kusursuz cinayet böyle işleniyor. Saha içinde de saha dışında da bu camia olağanüstü koruma altında. Buradan çıkacağız. Malum altı tane adamları var. Bunlara medya mensubu deniyor? Şiddete karşıyız, bu adamların attığı tweetleri görseniz, hiçbir şekilde medya mensubu diyemezsiniz. Tek kaynaktan kullandıkları sosyal medya hesabı var. Biri 16 yaşında, biri Yeditepe Üniversitesi'nde okuyor, anaları babaları hayret içinde, iyi para kazanıyorlar ve tek kaynaktan pompalanıyorlar. Somut cevap verin; sözleşmeleriniz doğru mu? Benim dediklerim mi doğru sizin dedikleriniz mi? Başkanından yöneticisine aynı konuda para almadık, yarısını aldık, aldık ama iade ettik, doğru mu değil mi, buna cevap verin."

BURAK KIZILHAN: "STADYUM İSİM SPONSORU DEĞİŞİYOR"

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "HAKEM HATALARI HEP BİR TAKIM LEHİNE"

Şekip Mosturoğlu:

"Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da arzulanan adil oyun düzeni henüz tesis edilememiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir."



Şekip Mosturoğlu: "Hakem hatası dünyanın her ülkesinden vardır. Hakem insandır ve hata yapacaktır. Bu hatalar hep belli kulüplerin aleyhine tesadüf ediyorsa makul izahı olamaz. Türk futbolumuz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil oyun düzeni bozulmuştur. Ülkemizde kanıksanmış, hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir."



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Alaattin Aközdoğan: "Galatasaray bizimle futbol dışında yarışamıyor ama futbolda bizden öndeler. Bizden iyi idare ediliyorlar. Ancak bunun arkasında sadece futbol sahasındaki başarıları yok. Galatasaray'ın yüzyıllara dayanan bir tarikat ve eğitim harmonisi var. O harmoni, yıllardır bürokrasinin içinde yer alıyor."