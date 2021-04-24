Ali Koç'tan Galatasaray'a 'GS TV'de konuşalım' mesajı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklara ilişkin tartışma devam ederken, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'a mesaj geldi.



Şu anda 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Kulübü, geçmiş şampiyonluklarının eklenmesiyle birlikte 28 şampiyonluğa ulaşarak 5 yıldıza sahip olması gerektiğini savunuyor. Ezeli rakibi Galatasaray ise bu talebe karşı çıkıyor.



Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yağtığı açıklamada bu konuyu GS TV'de dahi tartışabileceklerini belirtti.



"GS TV'DE DE KONUŞMAYA HAZIRIZ"



Ali Koç açıklamasında, "Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Avrupa'da da benzer örnekler söz konusudur. İstediğimiz şampiyonluklar, TFF'nin kurulduğu 1923 yılından itibaren olanlardır. Bazı kesimler, haklı talebimizi sulandırmak çabasındadır. Hala yerel şampiyonluklar diye algı yapıyorlar. Fenerbahçe, İstanbul Ligleri'nde en çok şampiyon olmuş takımdır. Ancak biz bunu istemiyoruz. Türkiye 1. Ligi ve Milli Küme için başvuru yaptık. Bazıları kafa karıştırmaya çalışıyor ama bu çabalar sonuç vermeyecektir. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır. Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim." sözlerini kullandı.



İŞTE ALİ KOÇ'UN 28 ŞAMPİYONLUKLA İLGİLİ SÖZLERİ



"BİR GECEDE KARAR VERMEDİK"

1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını sağlıklı buluyorum. Kamuoyu bilinçleniyor. 1959 öncesi şampiyonluklar için gerekli başvuruları yaptık. Bazı kesimler tarafından ifade edildiği gibi, Fenerbahçe'nin daha önce başvurusu yok. Biz 3 yıldır konu hakkında çalışıyoruz. Geçmiş yönetimler de bu çalışmaları yapmıştır. İki yönetim kurulu üyemiz de geçmişteki faaliyetlerde yer almıştır. Biz bu konuya bir gecede karar vermedik. Dönemimiz bitmeden, gerekli başvuruları yaptık. Şu an Süper Lig, 14 takımın şehirleriyle mücadele etmektedir. 1959-1967 yılları arasındaki liglerde sadece 3 şehirden takımlar arasında yapılan şampiyonluklardı. 1935 yılında, 22 farklı şehir takımlarının katıldığı bir turnuva sonunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur.



"BİZ TARİHE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Avrupa'da da benzer örnekler söz konusudur. İstediğimiz şampiyonluklar, TFF'nin kurulduğu 1923 yılından itibaren olanlardır. Bazı kesimler, haklı talebimizi sulandırmak çabasındadır. Hala yerel şampiyonluklar diye algı yapıyorlar. Fenerbahçe, İstanbul Ligleri'nde en çok şampiyon olmuş takımdır. Ancak biz bunu istemiyoruz. Türkiye 1. Ligi ve Milli Küme için başvuru yaptık. Bazıları kafa karıştırmaya çalışıyor ama bu çabalar sonuç vermeyecektir. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır.



"HAKKIMIZ ER YA DA GEÇ VERİLECEK"

Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'dir. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok. Biz olmasak bile bizden sonra gelenler de konuya sahip çıkacaktır. Komisyon kurulsun, herkes tezini ortaya koysun.



