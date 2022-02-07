Ali Koç döneminde en başarılısı Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en başarılı günlerini Emre Belözoğlu ile yaşadı. Koç'un sezon başında 'Tecrübesiz' diyerek gönderdiği 41 yaşındaki Belözoğlu, son 4 sezonun ikinci yarılarında sarı-lacivertlileri lider takipçisi yapan tek isim oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Koç döneminde en başarılısı Emre Belözoğlu!
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07 Şubat 2022 13:09
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarılarında hiç liderlik koltuğunda oturmadı. İkinci devrelerde lider takipçisi olarak sadece 9 hafta geçirdi.Bu haftalarda takımın başındaki isim, sportif direktörken kendisini birden bire teknik direktörlük koltuğunda bulan 41 yaşındaki Emre Belözoğlu'ydu.

AYKUT KOCAMAN İÇİN İTİRAF

Son Divan Kurulu'nda "Kocaman ile 1 yıl daha devam etmemiz daha doğru bir karar olabilirdi" diyen başkan Koç, bir sonraki Divan Kurulu'nda da Emre Belözoğlu için benzer itiraflarda bulunabilir.

KADIKÖY'DE YİNE PROTESTO

Sezon başında Belözoğlu'nu gönderip, Pereira'yı getiren Koç, genç hocanın Başakşehir'le ilk kez rakip olarak geldiği Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası yoğun protestoyla karşılaştı.

SADECE BİR KEZ SON HAFTAYA KALDI

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde sadece 1 kez şampiyonluk şansını matematiksel olarak son haftaya taşıyabildi. Bu süreçte yine takımın başında olan isim Belözoğlu'ydu. Onun yerine gelen Vitor Pereira ise ocak ayı gelmeden gönderildi.



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