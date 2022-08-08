Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Şilili futbolcu Alexis Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Inter forması giyen tecrübeli hücum oyuncusu, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.



SANCHEZ, INTER'DEN AYRILACAK



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sanchez, önümüzdeki saatlerde Inter ile olan sözleşmesini feshedecek. Ardından futbolcu bu hafta içinde Marsilya ile sözleşme imzalayacak.



MARSILYA İLE ANLAŞMAYA VARDI



Alexis Sanchez'in Ligue 1 ekibiyle 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapacağı belirtildi. Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörünün, Alexis Sanchez'in transferde karar vermesinde etkili olduğu ifade edildi.



GALATASARAY'IN TEKLİFİ NEYDİ?



Galatasaray, Alexis Sanchez ile yaptığı müzakerelerde Şilili oyuncuyla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüşmüştü. Galatasaray, yıllık 4 milyon euro civarında bir para isteyen futbolcuya 3 milyon euro önermişti.



ALEXIS SANCHEZ'İN PERFORMANSI



33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Inter de futbolcuyu hem maliyeti hem de beklentilerin altında kalması sebebiyle kadroda düşünmüyordu. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takımlarda oynadı.









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