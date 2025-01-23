Alexander Djiku'dan, yeni transferler için açıklama

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in Ganalı stoperi Alexander Djiku, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"RAKİBE ÇOK FAZLA ŞANS VERMEDİK"



"Sözlerime Bolu'da yaşanan durumla ilgili başlamak istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, aileleri sabır diliyorum."diyerek sözlerine başlayan Djiku, "

Takıma katılan Diego Carlos ve Milan Skriniar için konuşan Djiku, "Açıkçası bu transferlerden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Defansta eksikliklerimiz vardı. Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıkları var. 2 oyuncunun gelmesinden dolayı mutluyum. Tecrübeli oyuncular. Bizlere kalite katacaklardır." ifadelerini kullandı.



"YUSUF BENİ ŞAŞIRTMADI"



Genç takım arkadaşı Yusuf Akçiçek ile ilgili de konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini de sarf etti.

dedi.