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Alex'in yeni durağı Operario oldu!

Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, teknik direktörlük koltuğuna Alex De Souza'yı getirdiğini açıkladı.

calendar 16 Haziran 2025 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 18:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Alex'in yeni durağı Operario oldu!
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Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da görev alan Alex De Souza'nın yeni durağı belli oldu.

Brezilyalı teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.

Teknik Direktörlük Kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve son durağı Süper Lig ekibi Antalyaspor olmuştu.

Trendyol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.


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