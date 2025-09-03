Aleksandar Mitrovic için Fenerbahçe ihtimali!

Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic, kulübüyle sorun yaşamasının ardından Suudi Arabistan ekibinden ayrılabilir. Sırp basını, Mitrovic'in ayrılığı durumunda önünde 4 seçenek olduğunu ve bu seçeneklerden birinin de Türkiye'den Fenerbahçe olduğunu yazdı.

calendar 03 Eylül 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ

Sırp basınında yer alan habere göre, Mitrovic, kulübüyle sorun yaşıyor. Golcü futbolcu, Al Hilal ile sözleşmesini feshedebilir. Al Hilal, 30 yaşındaki futbolcuya bu sezon sonuna kadar alacağı olan 25 milyon euro'yu ödemesi durumunda Mitrovic'in sözleşmesi feshedilecek.

GELECEĞİ İÇİN SEÇENEKLER

Mitrovic'in Al Hilal ile ayrılığının resmiyet kazanması durumunda ise önünde 4 seçenek bulunuyor.

İNGİLTERE İHTİMALİ


Deneyimli golcü için yarışa son giren ekibin İngiltere'den Leeds United olduğu yazıldı. [İngiltere'de transfer dönemi sona erdi ancak kulüpler, serbest statüde yer alan oyuncuları kadrolarına katabiliyor.] Leeds'in, Mitrovic'in sözleşmesini feshetmesi durumunda golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Mitrovic'in İngiliz ekibine transferi için ücretini düşürmesi gerektiği yazıldı.

FENERBAHÇE SEÇENEĞİ

Mitrovic için diğer seçeneğin de Türkiye'den Fenerbahçe olduğu yazıldı. Fenerbahçe'den daha önce Mitrovic'in transferi için Youssef En-Nesyri takası ve 25 milyon euro'luk bir teklifi olduğu ve sarı-lacivertlilerin golcü futbolcunun durumunu değerlendirmek istediği ifade edildi.

Mitrovic ile Suudi Arabistan'dan NEOM ve Katar'dan Al Sadd ile birlikte Al Rayyan'ın da ilgilendiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 79 maçta 68 gol attı ve 15 asist yaptı.

