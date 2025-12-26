Alanyaspor'dan Maestro için 10 milyon Euro talep!

Sol kanada Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı katmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda en az 2 oyuncu daha transfer edecek.



Orta saha için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Maestro var.





ALANYASPOR'DAN 10 MİLYON EURO CEVABI



22 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'dan '10 milyon Euro' yanıtı alan yönetim, istenen bonservis bedelini düşürmek istiyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR



Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturulması planlanıyor. Fenerbahçe, Maestro ile prensipte anlaşma sağlamıştı.







