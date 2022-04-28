Alanyaspor'da Avrupa için iki yol

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ve önünde iki yol bulunan Alanyaspor, üst üste aldığı kötü sonuçlarla elindeki avantajı kaybetti. Ligde Beşiktaş ve Antalyaspor'a kaybetmesinin ardından 6 gün içinde önce Türkiye Kupası'nda, sonra ise ligde Sivasspor'a kaybeden Alanyaspor, her iki kulvarda da işiniz zora soktu. Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere üst üste 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Antalya ekibi, bu sezonun en kötü sürecini yaşıyor.



ŞANSINI ZORA SOKTU



Süper Lig'in son 3 haftasında puan alamayarak önce 4.sıradaki yerini kaptırırken, 6.basamağa kadar geriledi. 4.basamaktaki Başakşehir'in 5 puan gerisinde kalan Şimşek, Adana Demirspor'a da geçilerek 5'incilik şansını da azalttı.



AVRUPA'YA İKİ YOL VAR



Trabzonspor ile birlikte hem Süper Lig'den hem de Türkiye Kupası'ndan Avrupa'ya gidebilecek iki takımdan birisi olan Alanyaspor için işler zora girse de halen şansı devam ediyor. Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Sivasspor'a evinde kaybeden Alanyaspor'un ilk hedefi şampiyonluk olacak. İlk maçta 2-1 mağlup olduğu Sivasspor'u deplasmanda 2 farklı yenmesi gereken Antalya ekibi, finali de kazanması halinde Avrupa biletini alacak. Turuncu-Yeşillilerin, kupada başarılı olamaması halinde ligde ilk 4'e girmesi gerecek. Başakşehir ile arasında 5 puanlık fark bulunan Alanyaspor, İstanbul ekibini geçememesi durumunda ise Adana Demirspor'u geçerek 5.sıraya yerleşmesi ve Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasını bekleyecek.



Haber: Lider Gazete





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