Alanyaspor'a Panathinaikos'tan golcü: Sporar!

Transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.



Alanyaspor, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen santrfor Andraz Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ



Andraz Sporar, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in eski öğrencisiydi.



PERFORMANSI



Sporar, Slovenya Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 12 gol, Slovan Bratislava formasıyla 78 maçta 60 gol 17 asist, Sporting Lizbon ile çıktığı 89 maçta 28 gol 9 asist ve son olarak Panathinaikos ile çıktığı 38 maçta 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.



Alanyaspor'un o paylaşımı;



