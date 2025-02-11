Alanyaspor'a Panathinaikos'tan golcü: Sporar!

Alanyaspor, Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki golcü Andraz Sporar'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor'a Panathinaikos'tan golcü: Sporar!
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11 Şubat 2025 14:01

Transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Alanyaspor, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen santrfor Andraz Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Andraz Sporar, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in eski öğrencisiydi.

PERFORMANSI

Sporar, Slovenya Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 12 gol, Slovan Bratislava formasıyla 78 maçta 60 gol 17 asist, Sporting Lizbon ile çıktığı 89 maçta 28 gol 9 asist ve son olarak Panathinaikos ile çıktığı 38 maçta 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Alanyaspor'un o paylaşımı;


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