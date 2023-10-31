Al Ettifaq tribünlerinin "Messi" tezahüratı sonrası Cristiano Ronaldo'nun tepkisi; 🤫 pic.twitter.com/EXNcD64k6o



— Sporx (@sporx) October 31, 2023

💥Al Nassr'ın Al Ettifaq maçında attığı golün iptal edilmesi sonrası Cristiano Ronaldo'dan tepki;



⚡"Bu hakemi değiştirin!"pic.twitter.com/PHG7vWkrpO



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) October 31, 2023

Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Nassr uzatmalara giden maçta Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.Al-Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.Al-Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al-Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara tepki gösterdi hem de hakeme tepki gösterdi.