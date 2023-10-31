Al-Nassr uzatmalarda turu atladı

Arabistan Kral Kupası karşılaşmasında Al-Nassr sahasında Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al-Nassr uzatmalarda turu atladı
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31 Ekim 2023 20:39
Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Nassr uzatmalara giden maçta Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.

Al-Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Al-Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al-Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara tepki gösterdi hem de hakeme tepki gösterdi.

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