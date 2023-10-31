Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Nassr uzatmalara giden maçta Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.
Al-Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Al-Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al-Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara tepki gösterdi hem de hakeme tepki gösterdi.
Al-Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Al-Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al-Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara tepki gösterdi hem de hakeme tepki gösterdi.
Al Ettifaq tribünlerinin "Messi" tezahüratı sonrası Cristiano Ronaldo'nun tepkisi; 🤫 pic.twitter.com/EXNcD64k6o
— Sporx (@sporx) October 31, 2023
💥Al Nassr'ın Al Ettifaq maçında attığı golün iptal edilmesi sonrası Cristiano Ronaldo'dan tepki;
⚡"Bu hakemi değiştirin!"pic.twitter.com/PHG7vWkrpO
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) October 31, 2023