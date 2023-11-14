Al-Nassr için Şampiyonlar Ligi iddiası

Son zamanlarda yaptığı transferlerle futbol dünyasında etkili bir konuma gelen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr için flaş bir iddia ortaya atıldı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GELEBİLİRLER"



Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızları bulunduran Al-Nassr için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Abu Dhabi Sports'un haberine göre UEFA'nın, önümüzdeki sezon Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne çağrılabileceği iddia edildi.



CEFERIN REDDETMİŞTİ



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda yer almayacağını söylemişti. İşte Aleksander Ceferin'in o sözleri:



"Şampiyonlar Ligi için Basra Ülkeleri'nden teklif aldım mı? Teklif ya da davet yok. Suudi Arabistan'ın Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı ya da kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok istediği söyleniyor ama ben bunu hep bir aracı vasıtasıyla öğreniyorum. Bana kimse bir şey teklif etmedi. Bazen medyada bu konuyu görüştüğümüzü okuyorum ama bu tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da gerçekleşecek ve UEFA üyesi ülkelerden takımlar yer alacak."



