Al-Nassr, Ferran Torres'i gözüne kestirdi!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Barcelona'nın hücum oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna katmak istiyor.





Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Suudi temsilcisi, 24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu çok yönlü bir hücum opsiyonu olarak değerlendiriyor.





Al-Nassr yönetimi, Torres'in hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilme özelliğini ön planda tutuyor. Özellikle bazı maçlarda "sahte 9" veya doğrudan 9 pozisyonunda Cristiano Ronaldo'nun yerine ya da yanında oynayabilecek bir isim olarak görülüyor.



YABANCI KONTENJANI

Barcelona cephesinde ise transfer için kapılar tamamen kapanmış değil. Katalan kulübünün, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Al-Nassr'ın, ligdeki yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle mevcut kadrosundan bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.





Al-Nassr, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan bir başka isim olan savunmacı Inigo Martinez'i kadrosuna katmıştı.





Ferran Torres'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Al-Nassr'ın resmi teklif yapması ve kontenjan sorununu çözmesi halinde transferin hız kazanabileceği belirtiliyor.



