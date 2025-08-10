11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Al-Nassr, Ferran Torres'i gözüne kestirdi!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'i transfer etmek istiyor. Cristiano Ronaldo ile rotasyonda görev alabilecek esnek bir profil olarak görülen İspanyol oyuncu için görüşmeler başlamış durumda.

calendar 10 Ağustos 2025 23:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Nassr, Ferran Torres'i gözüne kestirdi!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Barcelona'nın hücum oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre, Suudi temsilcisi, 24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu çok yönlü bir hücum opsiyonu olarak değerlendiriyor.

Al-Nassr yönetimi, Torres'in hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilme özelliğini ön planda tutuyor. Özellikle bazı maçlarda "sahte 9" veya doğrudan 9 pozisyonunda Cristiano Ronaldo'nun yerine ya da yanında oynayabilecek bir isim olarak görülüyor.

YABANCI KONTENJANI



Barcelona cephesinde ise transfer için kapılar tamamen kapanmış değil. Katalan kulübünün, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Al-Nassr'ın, ligdeki yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle mevcut kadrosundan bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Al-Nassr, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan bir başka isim olan savunmacı Inigo Martinez'i kadrosuna katmıştı.

Ferran Torres'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Al-Nassr'ın resmi teklif yapması ve kontenjan sorununu çözmesi halinde transferin hız kazanabileceği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
