Al-Musrati için Braga iddiası!

Beşiktaş'ta istenmeyen adam haline gelen Al-Musrati'ye talip çıktı.
Braga, eski futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.
Başkan Adalı'nın yeni hocanın kararına göre Libyali oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzuladığı biliniyor.
Başkanlık seçimi öncesinde Suudi ekibi Al Fateh'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.
32 MAÇA ÇIKTI
Serdal Adalı'nın teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların yükseltilmesini istediği 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 32 maçta 3 gol kaydetti.
2027'YE KADAR
Al- Musrati'nin Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Braga, eski futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.
Başkan Adalı'nın yeni hocanın kararına göre Libyali oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzuladığı biliniyor.
Başkanlık seçimi öncesinde Suudi ekibi Al Fateh'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.
32 MAÇA ÇIKTI
Serdal Adalı'nın teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların yükseltilmesini istediği 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 32 maçta 3 gol kaydetti.
2027'YE KADAR
Al- Musrati'nin Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.