Al-Musrati için Braga iddiası!

Braga, Beşiktaş'ta istenmeyen adam haline gelen Al-Musrati'nin devre arasında takıma katılması için harekete geçti.

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Al-Musrati için Braga iddiası!
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04 Ocak 2025 13:46
Son güncelleme 04 Ocak 2025 15:02
Beşiktaş'ta istenmeyen adam haline gelen Al-Musrati'ye talip çıktı.

Braga, eski futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. 

Başkan Adalı'nın yeni hocanın kararına göre Libyali oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzuladığı biliniyor. 

Başkanlık seçimi öncesinde Suudi ekibi Al Fateh'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti. 

32 MAÇA ÇIKTI

Serdal Adalı'nın teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların yükseltilmesini istediği 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 32 maçta 3 gol kaydetti. 

2027'YE KADAR

Al- Musrati'nin Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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