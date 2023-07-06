Al Hilal, Bernardo Silva için gözünü kararttı!

Arabistan ekibi Al Hilal, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya dev bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al Hilal, Bernardo Silva için gözünü kararttı!
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06 Temmuz 2023 22:58
Pep Guardiola'nın gözdesi Bernardo Silva, yeni sezonda Manchester City'den ayrılabilir.

ESPN'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

YILLIK 28 MİLYON EURO

Habere göre Arabistan ekibi, Portekizli yıldıza haftada 585 bin euro kazanacağı bir sözleşme teklif etti. Oyuncu bu teklifi kabul ederse yılda net 28 milyon euro kazanacak.

Öte yandan takımdan ayrılmasını istemeyen Manchester City de oyuncuya yeni bir teklif yapacak.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 55 resmi maçta 7 gol 8 asist kaydetti.

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