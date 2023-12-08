Akıl almaz olay: Hakem, futbolcuyu bıçakladı

Kosta Rika'da oynanan bir futbol maçında ortalık savaş alanına döndü. Yoğun itirazlara karşı gerginleşen hakem, genç oyuncuyu bıçaklayarak şok bir davranışta bulundu.

Haber; Türkiye
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Akıl almaz olay: Hakem, futbolcuyu bıçakladı
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08 Aralık 2023 13:32
Kosta Rika'da oynanan bir futbol maçında 'yok artık' dedirtecek anlar yaşandı.

Misiones'in Scholler de Eldorado kasabasında oynanan amatör lig mücadelesinde yaşanan olaylar izleyenleri hayrete düşürdü.

HAKEM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sinirlerine hakim olamayan 62 yaşındaki hakem Remigio A. bir oyuncuyu bıçakladı. Akciğerinde delik açılan Kevin adlı genç yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası tutuklanan hakem, cezaevine gönderildi.

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