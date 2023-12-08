Akıl almaz olay: Hakem, futbolcuyu bıçakladı

Kosta Rika'da oynanan bir futbol maçında 'yok artık' dedirtecek anlar yaşandı.
Misiones'in Scholler de Eldorado kasabasında oynanan amatör lig mücadelesinde yaşanan olaylar izleyenleri hayrete düşürdü.
HAKEM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sinirlerine hakim olamayan 62 yaşındaki hakem Remigio A. bir oyuncuyu bıçakladı. Akciğerinde delik açılan Kevin adlı genç yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası tutuklanan hakem, cezaevine gönderildi.
Misiones'in Scholler de Eldorado kasabasında oynanan amatör lig mücadelesinde yaşanan olaylar izleyenleri hayrete düşürdü.
HAKEM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sinirlerine hakim olamayan 62 yaşındaki hakem Remigio A. bir oyuncuyu bıçakladı. Akciğerinde delik açılan Kevin adlı genç yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası tutuklanan hakem, cezaevine gönderildi.
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