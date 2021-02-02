Akhisarspor, Sissoko'yu kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.



Yeşil-siyahlı kulüp, Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la sözleşmesini tek taraflı fesheden 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu İbrahim Sissoko ile sezon sonuna kadar anlaştı.



Akhisarspor ayrıca Fatih Karagümrük'ten Recep Kutun'la 4,5 yıllık, Çaykur Rizespor'dan Yusuf Acer'le 3,5 yıllık ve 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Martin Chisom Onyebueke ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



