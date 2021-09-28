Ajax - Fenerbahçe maçına İspanyol hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos'la İstanbul'da yapacağı maçta İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ajax - Fenerbahçe maçına İspanyol hakem
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28 Eylül 2021 16:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.


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