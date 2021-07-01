Ahmet Nur Çebi: 'Şartlarımıza göre takviyeler olacak'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportifpazarlama.com'dan Handan Kaloğulları'na açıklamalarda bulundu.



Şampiyon kadroyu mümkün olduğu kadar korumak istediklerinin altını çizen Çebi, "Tabii ki kadroya şartlarımız doğrultusunda takviyeler yapmak istiyoruz. Ancak transferler bitmeden konuşmak hem kulübe hem de futbolcuya zarar verebilir" dedi.



Bu transfer döneminde ne gibi değişiklikler düşünüyorsunuz? Taraftarı şaşırtacak hamleleriniz var mı?



Daha evvelde söylediğim gibi amacım ve gayem, şampiyon olmuş bir takımın kadrosunu, tekniğini ve futbolcularını aynı şekilde muhafaza etmek, tabiki şartlarımız doğrultusunda takviyeler yapmak istiyoruz. Transferler bitmeden bu konuda konuşmak hem kulübe hem de futbolcuya da zarar verebileceğinden bu kadar belirtebilirim.



"GÖNLÜMÜZ HOCAYLA DEVAM ETMEKTEYDİ"



Taraftar açısından, Sergen hoca ile görüşmelerin uzun sürdüğü düşünülüyor, neden olabilir?



Bir buçuk sene önce Hocamızla yaptığımız anlaşmaydı. Abdullah hoca gittikten sonra çok çabuk yaptığımız ve eksik şeyleri konuşmadığımız bir anlaşmaydı. Gecikmiş olmasından dolayı altında bir şeyler aranıyor olabilir ama işin içinde profesyonellik var. Dolayısıyla konularımızda; çalışma şartları, para konusu, hocamızın talepleri ve bizim taleplerimiz oldu. Bizim gönlümüz hocayla birlikte yola devam etmekti o da aynı fikirde olduğu için bu konuyu hallettik. Artık hocamız ve tüm yönetimimizle yeni sezon odaklandık.



"BU ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖZELDİ"



Beşiktaş'ın şampiyonluğu, kulübe ne gibi yenilikler ve etkiler getirdi?



Bu şampiyonluk, Beşiktaş tarihinde özel kelimelerle yazılacak bir şampiyonluktur. Çünkü pandeminin olduğu dönemde futbol ekonomisinin çöktüğü, bu takımdan bu sezon bir şey olmaz diye düşünüldüğü, bir süreçte, tüm kıymetli rakiplerimizin önünde yarışı bitirmek ve kadın futbol takımımızın da kupa alması, bizim için müthiş bir sezon olmasını sağladı.



Bu yıl hocanın, futbolcuların, yöneticilerin ve bizlerin, Beşiktaş tarihinde özel bir yeri olacağını düşünüyorum.



"BANKALARIN DESTEĞİ İÇİN ÇOK EMEK VERDİM"



Bu şampiyonluklar pazarlama; sponsorluk, marka işbirlikleri ve lisansiye alanlarında ne gibi değişiklikleri getirdi?



Şampiyon olmadan evvel bankalar bize destek vermişlerdi, onlara buradan teşekkür ediyorum. Bankaların bu desteği için çok emek verdim. Beşiktaş için bunu yaparken, diğer kulüplerin de faydalanarak artı değer kazanmasını sağlayan bir iş birlik oldu.



Sponsorlara gelince, şampiyon olmadan önce birçok sponsorluk çalışması yapmıştık. Herkesin bu takımdan bir şey olmaz dediği dönemde, bizlere sponsor oldular. Onlara buradan kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Dolayısıyla, yeni sezonda şampiyon bir kulübün sponsoru olarak, getireceği güzellikleri de yaşayacaklarından eminim.



"KURUMSALLIK VE PAZARLAMA"



Kurum içinde yeni hamleleriniz veya değişiklikleriniz olacak mı?



Pazarlamada yeni bir arkadaşımız başladı, Cenk Sümer. Futbolun yoğun geçen ortamından yeni bir iklime geçti, inşallah çok kısa sürede sponsorluklara gereken desteği verecek ve başarılı olacak.



Bazı hizmetlerde outsource destekleri almak lazım, pazarlama da dahil olmak üzere çünkü bazı firmalar, bazı konularda işlerini en iyi bilenlerle bir araya geliyorlar ve daha kaliteli hizmetler verebiliyorlar, senin gibi.



Beşiktaş'ta da kurumsallık ve pazarlama anlamında dışarıdan destek almayı planlıyorum, inşallah birkaç ay içinde o da realize olacak.



"ÇOK YORGUNUM, KÖSTEK GÖRDÜM"



Kulüpler Birliği çalışmalarınız nasıl gidiyor?



Türk futbolu ile Beşiktaş'ın sorunları aynıydı. Tüm süper lig kulüplerinin başkanlarının ilgisi ve ısrarı üzerine bu kadar büyük bir sorumluluğunun yanında kulübümüzün de içinde olduğu sistemin başında birisinin olması gerektiği düşünülüyordu.



Beşiktaş taraftarının gitmemi istemediği ve tepki gösterdiği halde arkadaşların isteği üzerine, Kulüpler Birliğine geldim. Bu konuda çok istekli değilim ama Türk futbolunun ihtiyacı oldu.



Şunu da belirtmek isterim ki Türk futboluyla ilgilenmem, Beşiktaş da ki işimi dondurarak zarar verdi. Son zamanlarda kendimi hep yorgun hissediyorum. Son yapılan Kulüpler birliği toplantısında da değerli başkanlara dönemin sonunda aday olmayacağımı açıkladım. Çok yorgunum ve gereken desteği de arkadaşların bazılarından almak yerine köstek gördüğüm için moralim bozuk ve motivasyonum da düşük.



