Ahmet Nur Çebi: 'Alperen NBA'ya gidecek'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo canlı yayınında basketbol takımıyla ilgili açıklamalar yaptı.



"Ben iyi basketbol oynardım. İyi oyun kurucuydum. Bakmayın boyuma posuma." diyerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Basketbol takımında başarı Ahmet Kandemir'dir. Sergen Hoca futbolda nasıl uçurduysa, basketbolda Ahmet Kandemir uçurdu. Mesut Urgancılar, Şenol Can gibi yöneticiler bize Banvit'i önerdi. Bir menajer arkadaş da bu takımı dağıtmayın, gelin alın dedi. 800 bin euro'ya geldi bize. Karşıyaka'nın TOFAŞ'ın bütçesi çok daha fazla." ifadelerini kullandı.



"ALPEREN ŞENGÜN NBA'YA GİDECEK"



Beşiktaş Başkanı, "Alperen Şengün bir defa NBA'ya gider. Ona engel olamıyoruz. Gidecekler ama gitsinler, bahtları açık olsun." dedi.



"ŞEHMUS İLE FURKAN'I İSTİYORLAR"



Ahmet Nur Çebi, "Şehmus ile Furkan'ı isteyen çok var. Ligin ilk 2-3 sırasındaki takımlar istiyorlar. Alperen NBA'e gidecek, draft olacak. Bu çocukların aldığı paraları görseniz dudağınız uçuklar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



