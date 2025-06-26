Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Warendorf kentindeki organizasyonda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Ahmet Duman, tüm müsabakalarını kazanarak şampiyon oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Warendorf kentindeki organizasyonda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Ahmet Duman, tüm müsabakalarını kazanarak şampiyon oldu.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...