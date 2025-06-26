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Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 26 Haziran 2025 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!
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 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Warendorf kentindeki organizasyonda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Ahmet Duman, tüm müsabakalarını kazanarak şampiyon oldu.


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